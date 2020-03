Vacanze forzate: prendersi cura di sé in quarantena

Il nostro paese sta vivendo un momento difficile, siamo tutti costretti a rimanere in casa, ovviamente dobbiamo pensare un attimo anche che tutto questo finirà, e dovremo affrontare poi la ripresa della vita normale; possibilmente in forma, e se non proprio al top almeno senza aver preso troppi chili in più e abitudini poco sane. Cerchiamo di contenere i disastri dello stare in casa un giorno dopo l'altro, senza la possibilità di andare in palestra, di fare passeggiate, e di muoversi; la sedentarietà e ben risaputo da tutti non fa bene alla salute, quindi cerchiamo di inventarci anche dentro casa delle occasioni di movimento, delle sessioni di benessere, prendendo spunto magari da siti come questo https://www.opinionidisara.it/



Affrontare il riposo forzato con energia



Rimanere chiusi in casa non significa non fare movimento o non mantenere una dieta equilibrata e sana, fuori da casa nostra ci sono problemi gravissimi, c'è una situazione veramente drammatica, ma questo non ci impedisce comunque di pensare anche al fatto che dobbiamo rimanere in forze e in forma, per noi stessi, ma anche per le nostre famiglie, se abbiamo la fortuna di non avere problemi legati al coronavirus, cerchiamo di mantenere il benessere psicofisico, e il nostro corpo tonico, per affrontare poi di nuovo la vita quando tutto questo, e si spera molto presto, sarà finito. Facciamo tesoro di questa vacanza forzata per prenderci un po' cura di noi stessi, volerci un pochino più bene, coccolarci un pochino di più, iniziare la giornata ad esempio con qualche minuto di ginnastica, fare una doccia e poi usare in maniera costante la crema idratante. Nelle giornate normali con la fretta, il lavoro, i figli e tante altre cose non ci si prendeva cura del proprio corpo, del proprio viso, in maniera adeguata.



Prendersi cura “anche” di sé



Ora abbiamo tutto il tempo del mondo, anche se avremmo preferito non andare in vacanza in questa maniera tragica, quindi pensiamo un po' a organizzare dei pranzi in linea con il benessere, eliminiamo i troppi grassi, non facciamoci prendere dalla tentazione di sgranocchiare patatine, dolci, e quant'altro soltanto perché siamo in casa e ci annoiamo; per vincere la noia si possono fare mille cose: disegnare, leggere, guardare dei film, ascoltare musica. Ma soprattutto finalmente abbiamo il tempo di curarci; di prenderci cura di noi, della nostra pelle, del nostro viso, organizziamo quindi un programma da seguire in maniera efficace, con una Beauty Routine mattutina è una Beauty Routine serale. In condizioni normali non trovavamo il tempo per fare tutto questo; quindi adesso possiamo sperimentare anche il piacere di prenderci cura di noi stesse in tutto l'arco della giornata.



Le Beauty Routine



Molti di noi devono lavorare da casa con il computer; ecco che si rende necessario un vero e proprio programma: al mattino appena sveglie l'ideale è fare qualche minuto di ginnastica, come già detto. Poi una bella doccia; usiamo del latte detergente, un tonico, una crema idratante, un burro cacao per le labbra e una buona colazione; infine ci possiamo mettere al PC a lavorare. Consigliati gli abiti freschi, e comodi. Sono l'ideale per rimanere in casa. quindi chi pensa di vestirsi e di truccarsi fa un grande errore, è meglio godersi la libertà, la comodità di una tuta da casa, o di un pigiama. In questo periodo di vacanza forzata possiamo anche studiare un nuovo look per la nostra persona, sperimentare nuovi colori per il make-up, provare nuovi colori per i capelli, utilizzare finalmente la crema anti-cellulite che abbiamo comprato da mesi ma che non avevamo mai il tempo di mettere.



Affrontiamo questi giorni con positività e consapevolezza



Tutto questo non vi toglierà comunque il tempo per occuparvi della pulizia della casa, del pranzo, della cena, di stare con i vostri figli, con i vostri cari; mantenerci fresche, profumate, e curate ci farà sicuramente sentire meglio e ci farà affrontare con più coraggio questo periodo così difficile per tutti, da cui speriamo di uscire in forma e in forze, oltre che in salute; una grande prova che possiamo comunque rendere leggermente più leggera tra le pareti di casa nostra, con positività e speranza.