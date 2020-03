Coronavirus, a Grugliasco un'azienda riconverte la produzione per fornire mascherine speciali

Crescono le fila delle aziende che si convertono rispetto alla loro attività in tempi "normali" e danno una mano per rispondere alla domanda di protezioni (mascherine e non solo) per difendersi dal Coronavirus.

Non solo la cuneese Miroglio, dunque. Ma anche la Diastar Group di Grugliasco, azienda specializzata in dispositivi medici per il settore dentale che In pochi giorni è riuscita ad avviare la produzione e a consegnare le prime 2.500 mascherine. “Siamo subissati di richieste”, dice Paolo Panebianco, direttore commerciale.