Coronavirus, consegna spesa e farmaci sul territorio della Circoscrizione 4

A Torino si sono moltiplicate, nel corso di queste settimane di chiusura, le iniziative di consegna di spesa e medicinali per agevolare le categorie più colpite dall'emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus. Sul territorio della Circoscrizione 4, in particolare, ne sono state attivate tre.

La prima è dell'associazione Auser Torino e prevede, contemporaneamente alla chiusura delle attività nella sede di Via Salbertrand (quartiere Parella), telefonate di compagnia per persone segnalate dai servizi sociali o accreditate e la consegna a domicilio di generi alimentari e medicinali.

Anche la casa del quartiere PiùSpazioQuattro di Via Saccarelli si è attivata in questa direzione attraverso il #portieratodiquartiere, con la disponibilità all'aiuto di persone in difficoltà residenti nel quartiere San Donato attraverso spesa, commissioni urgenti e la stessa consegna di farmaci e generi di prima necessità. #vicinianchedalontano, infine, è il servizio di consegna della Cooperativa Sociale Solidarietà.