Coronavirus, in Piemonte 10 nuovi decessi di cui 6 in provincia di Torino: i positivi al Covid-19 salgono a 2341

Sono dieci i nuovi decessi in Piemonte di persone positive al test del “Coronavirus Covid-19” comunicati questa mattina dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte: 6 in provincia di Torino (4 uomini e due donne), 2 in provincia di Vercelli (due donne) e 2 in provincia di Alessandria (2 donne). Il totale complessivo è ora di 154 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi su base provinciale: 58 ad Alessandria, 5 ad Asti, 20 a Biella, 7 a Cuneo, 14 a Novara, 31 a Torino, 12 a Vercelli, 6 nel Verbano-Cusio-Ossola, 1 residente fuori regione (ma deceduto in Piemonte).

Sale di conseguenza il numero dei contagi. Alle 13:30 di mercoledì 18 marzo i bollettino parla di 2341 persone finora risultate positive al “Coronavirus Covid-19” in Piemonte: 374 in provincia di Alessandria, 101 in provincia di Asti, 109 in provincia di Biella, 149 in provincia di Cuneo, 190 in provincia di Novara, 1042 in provincia di Torino, 131 in provincia di Vercelli, 89 nel Verbano-Cusio-Ossola, 26 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 130 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. Dei pazienti sopracitati, 227 sono ricoverati in terapia intensiva. I tamponi finora eseguiti sono 7853, di cui 4.877 risultati negativi.

In base alla decisione della Regione Piemonte di attivare tempestivamente l’Ospedale di Verduno dell’Asl Cn2 Alba-Bra, destinandolo all’accoglienza e al ricovero dei pazienti affetti dal “coronavirus-covid19” per affrontare l’emergenza a livello regionale, si rende necessario avviare le procedure di reclutamento delle seguenti figure professionali:

34 MEDICI

- 6 specialisti in anestesia e rianimazione

- 6 specializzandi in anestesia e rianimazione

-6 specialisti in medicina e chirurgia d’urgenza o discipline affini

-6 specializandi in medicina e chirurgia d’urgenza o discipline affini

-10 laureati in medicina e chirurgia

72 INFERMIERI

Per i professionisti che aderiranno al progetto, l’azienda sanitaria Cn2 ha predisposto la possibilità di usufruire di sistemazione alberghiera, comprensiva di vitto e alloggio, in camera singola.

La manifestazione di interesse dovrà essere espressa mediante la compilazione del modulo scaricabile all’indirizzo https://bandi.regione.piemonte.it/gare-appalto/medici-infermieri-ospedale-verduno-procedura-speciale-emergenza-covid-19 da far pervenire unitamente alla copia di un documento di identità, esclusivamente all’indirizzo aslcn2@legalmail.it. Le domande vanno presentate entro le 12.00 di venerdì 20 marzo 2020.