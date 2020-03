Donazioni all'Asl Città di Torino, appello del professor Di Perri: "I vostri contributi servono a rendere più sicura la vita di chi lavora al fronte"

Parte l'iniziativa "Io sostengo l'Ospedale Amedeo di Savoia e l’Asl Città di Torino". E' rivolta a tutti i cittadini che vogliono donare un contributo per fronteggiare l'emergenza coronavirus ed in particolare per aiutare il lavoro di medici e infermieri di Torino.

"I ricavi di questa importante raccolta fondi - spiega in un video il professor Giovanni Di Perri, virologo e responsabile della malattie infettive all'ospedale Amedeo di Savoia - saranno utilizzati per acquistare mascherine, per finanziare i presidi di protezione e per rendere la vita di chi lavora al fronte un po' più sicura".

"Ci rivolgiamo molto a voi - spiega Di Perri, parlando direttamente ai cittadini - per cercare di sollecitare i vostri sentimenti nei riguardi di infermieri medici e altri operatori che stanno fronteggiando l'emergenza coronavirus. Siamo ora nella fase di massimo impegno siamo nel corso della salita della curva epidemica, per cui ci aspettiamo di dover fronteggiare ancora per diversi giorni o forse diverse settimane un grosso carico di lavoro. Vi ringrazio a nome di tutta la Asl Città di Torino".

Il link per effettuare le donazioni si trova qui. Va sottolineato che si tratta di una campagna keep It all: i fondi raccolti vengono cioé immediatamente trasferiti sul conto del progetto.