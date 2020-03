In carcere senza mascherine, Frediani: "Come si tutelano operatori e detenuti? Applicate i domiciliari"

"Secondo quanto riferito da alcune testate giornalistiche, e confermato anche da operatori del carcere Lorusso Cotugno, non sarebbe consentito al personale delle strutture detentive indossare le mascherine durante il servizio, anche se acquistate personalmente. Ad oggi pare che la disposizione non sia stata formalizzata nel carcere torinese, ma secondo le nostre fonti, gli operatori sanitari sarebbero obbligati a togliere le mascherine già all’ingresso e sarebbe stato intimato loro di non indossarle all’interno dell’istituto" lo sostiene Francesca Frediani, consigliera regionale del M5s.

"La motivazione sarebbe riconducibile al timore di generare allarmismi tra la popolazione carceraria. Le conseguenze, dal punto di vista sanitario, potrebbero essere gravissime. Basti pensare agli spazi ridotti in cui si ritrovano a convivere i detenuti e alla difficoltà nel garantire anche le più basilari condizioni di igiene. Si configura un conseguente e gravissimo rischio di propagazione della malattia all’interno dell’ambito penitenziario, con pesantissime conseguenze anche per il personale e i loro familiari. A tal proposito, desta ulteriore preoccupazione quanto denunciato dai sindacati della polizia penitenziaria rispetto alla circolare firmata dal capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che dispone che “gli operatori di Polizia Penitenziaria in servizio presso le strutture penitenziarie, in quanto operatori pubblici essenziali, debbano continuare a prestare servizio anche nel caso in cui abbiano avuto contatti con persone contagiate o che si sospetti siano state contagiate”.