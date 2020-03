BIOBOTTEGA Torino Vittorio consegna i prodotti alimentari a domicilio

In questi giorni di Emergenza Coronavirus, BIOBOTTEGA di Corso Vittorio Emanuele II, 76 a Torino si è attivata per supportare i cittadini.

“IoRestoACasa Covid19” è l’imperativo che ci accompagna in questi giorni, e allora anche il nostro punto vendita con l’obiettivo di limitare gli spostamenti viene in aiuto a tutte le famiglie e le persone che in questi giorni devono necessariamente rimanere tra le mura domestiche, come impegno civile e sociale.

Come funziona il servizio?

Il servizio di consegna a domicilio si può attivare in due modi:

via telefono chiamando il numero 0115063076

oppure inviando una e-mail a: biobottega.vittorio@gmail.com

Durante la telefonata oppure nel testo dell’e-mail indica i prodotti che intendi ordinare.

Risponderemo alla tua mail nel giro di un paio d'ore comunicandoti la disponibilità dei prodotti o ti daremo indicazione per quelli sostitutivi.

A questo punto se ci confermi l'ordine entro le 11 del mattino ti consegniamo i prodotti richiesti nel pomeriggio, dalle 18:00 alle 19:00; se l’ordine arriva dopo le 11:00 i prodotti saranno consegnati il giorno successivo, al mattino dalle 11:00 alle 12:00.



Per poter servire tutti i Clienti abbiamo due finestre di consegna

- dalle 11:00 alle 12:00

- dalle 18:00 alle 19:00

puoi scegliere tu quella più comoda per le tue necessità.

CONSEGNAMO SOLO IN TORINO CITTÀ

Modalità di pagamento:

Non devi pagare anticipatamente ma direttamente alla consegna ed esclusivamente in contanti!

Il costo della consegna sarà calcolato così:

- fino a 50,00 € di spesa prezzo della spesa + 5,00 € per la consegna

- sopra i 50,00 € di spesa: CONSEGNA GRATUITA!

I nostri fattorini sono i nostri colleghi, cioè personale del negozio che in questo periodo di difficoltà si presta ad offrire questo servizio a tutti i nostri clienti e non.

Per informazioni e contatti

Telefono: 0115063076

e-mail: biobottega.vittorio@gmail.com

Facebook: bit.ly/2x5vGye