Un super resort del Club Med a San Sicario Alto: tutto pronto per i lavori, entra in campo anche Ream Sgr

Un Club Med ad alta quota. E' quello che si prepara a nascere - sotto forma di resort - a San Sicario Alto. La zona è già stata individuata e in paese, da tempo, non si parla d'altro, nella speranza che questo possa dare un ulteriore impulso al turismo della zona dopo lunghi anni di difficoltà nel recente passato. Si trova nella zona più alta del paese, a poca distanza dagli impianti di risalita e vicino a case e alberghi (alcuni non in uso) che rappresentano il passato turistico della zona.

A entrare in campo, nel paese della Valsusa, è Ream sgr, Real Estate Asset Management, società di gestione del risparmio legata al mondo delle fondazioni bancarie piemontesi.



In una nota, Ream annuncia "con soddisfazione la sottoscrizione di un accordo che prevede l’istituzione e la gestione, da parte della Società, di un Fondo di Investimento Alternativo (FIA) dedicato alla realizzazione di un nuovo Resort Club Med a San Sicario Alto, nel cuore delle Alpi piemontesi. Il progetto, di rilevanza strategica per REAM SGR, rappresenta un passo concreto nell’attuazione del piano industriale della Società, che prevede lo sviluppo di iniziative immobiliari in collaborazione con operatori di primo piano a livello internazionale. In questo caso, il partner è il Club Med, pioniere dell’All Inclusive e leader mondiale nel settore dell’ospitalità, con una consolidata esperienza nella gestione di Resort di alta gamma".

L’iniziativa riveste, prosegue la nota, "un’importanza particolare anche per il territorio: si tratta infatti di un progetto che contribuirà in modo significativo a elevare la qualità dell’offerta turistico-ricettiva dell’area. Il comprensorio sciistico in cui sorgerà il Resort è tra i più estesi d’Europa e già ospita strutture di prestigio come Club Med Pragelato Sestriere".

I responsabili dell'iniziativa prevedono un effetto importante sui posti di lavoro, sia per quanto riguarda la fase di costruzione che per quanto riguarda il lungo termine e il turismo. "L’ingresso di un operatore internazionale può attivare un circolo virtuoso capace di stimolare l’intera economia locale. L’auspicio è che questo progetto contribuisca a rafforzare l’immagine delle montagne piemontesi a livello internazionale, valorizzandone le potenzialità naturali e culturali attraverso un’offerta turistica di eccellenza", conclude la nota.

"La partnership con un operatore del calibro di Club Med rappresenta per REAM SGR un traguardo strategico di grande rilievo. Si tratta di un marchio riconosciuto a livello globale per la qualità della sua offerta Premium All Inclusive e per la capacità di valorizzare i territori in cui opera, portando con sé un modello di ospitalità sostenibile, internazionale e ad alto valore aggiunto", dice Maria Cristina Zoppo, presidente di Ream sgr.

"Siamo convinti – afferma Oronzo Perrini, direttore generale di Ream sgr - che questa collaborazione possa costituire l’inizio di un percorso condiviso, con l’obiettivo di sviluppare ulteriori iniziative in sinergia, capaci di generare valore per gli investitori, per i territori e per le comunità locali."