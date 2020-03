Coronavirus, Marrone-Alessi: "Riapertura Maria Adelaide inutile, servono nuove strutture"

"Per l'emergenza coronavirus servono strutture ospedaliere nuove e funzionali, non ospedali abbandonati da troppi anni". Non hanno dubbi il capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Piemonte Maurizio Marrone e la capogruppo di Fdi in Circoscrizione 7 Patrizia Alessi, dopo le richieste di riapertura dell'Ospedale Maria Adelaide a Torino. "Come spiegato dall'Assessore Icardi - prosegue Marrone - quella struttura è dismessa da troppo tempo e richiederebbe importanti lavori di adeguamento. Molto meglio è invece puntare su strutture già attive, che necessitano di un potenziamento. O addirittura, come fatto dalla Regione Piemonte, utilizzare l'Ospedale di Verduno per sgravare dalla pressione quelle strutture che in questi giorni sono sotto pressione. Il coronavirus si combatte usando al meglio le risorse a disposizione, non sperperandole". Un giudizio condiviso da Alessi: "Un domani sarebbe bello poter tornare ad utilizzare gli spazi del Maria Adelaide, ma al momento non sarebbe la scelta più funzionale. Per troppi anni abbiamo denunciato l'incuria e l'abbandono frutto di scelte a nostro giudizio errate, ma questo non è il momento delle polemiche. Il nostro augurio è che si possano attrezzare al meglio le strutture nuove o che già ci sono. A emergenza finita saremo in prima fila per ridare un ruolo utile per la collettività al Maria Adelaide".