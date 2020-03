Ecco come seminare e rinvasare fiori e piante [FOTO]

Buongiorno e bentornati in questa rubrica. Potete trovarci e interagire più facilmente con quesiti e nostre risposte sul nostro gruppo Facebook “Blossom Suite - Orchidee: cura e vendita”.

Finalmente dopo alcune settimane di temperature altalenanti la primavera sembra fare sul serio e le temperature stabilizzarsi piuttosto lontane dallo zero, soprattutto durante il giorno, il che fa sta facendo germogliare e nascere le varie piante. Se avete semi di qualche pianta o fiore e non li avete ancora seminati, è il momento buono per prendere un vaso, riempirlo di terriccio con le caratteristiche idonee alla specie botanica che volete metterci (terreno acido, neutro, calciofilo, …) mettere i semi alla profondità richiesta dalla specie e mantenere il substrato umido (non zuppo) per tutta la prima fase di crescita.

Che ne dite sul terrazzo di mettere un bel rampicante (magari scegliendo una varietà a crescita lenta) o qualche pianta che decori e vi regali un po’ di ombra come una magnifica camelia? Le possibilità sono molte, da scegliere sempre in funzione dell’esposizione che avete (ombra o pieno sole), spazio a disposizione etc etc. Dopo di che facilmente le piante vendute in vasi molto piccoli vanno rinvasate… ed ecco allora qualche suggerimento per guidarvi passo passo.



1. Preso il vaso di dimensioni (larghezza e profondità) idonee sia agli spazi che abbiamo ma anche a qualche vorremmo metterci dentro, un sottovaso per evitare che l’acqua rovini la pavimentazione, mettiamo sul fondo del vaso un po’ di materiale inerte (profondità 3-5cm) in modo che eventuali eccessi d’acqua che si accumulano nel sottovaso non danneggino le radici. Io di solito uso tappi di sughero che alleggeriscono ma non marciscono oppure argilla espansa.







2. Iniziare a versare la terra (acida, neutra, o calciofila) a seconda della pianta che vorrete metterci. Aggiungere un po’ di concime stallatico per arricchire il substrato. Ripetere l’operazione fino al quasi riempimento del vaso.

3. Poi con le mani, magari protette da guanti, rompere le zolle e mescolare fino a rendere il composto soffice ed omogeneo. Un substrato compatto ostacola la crescita delle radici.





4. Creare dei buchi adatti alla pianta da travasare, togliere la pianta dal vaso cercando di non rompere la zolla, magari “massaggiando” delicatamente il vaso, in modo da staccare terreno e radici dalla superficie interna, metterlo nel buco creato nel terriccio.

5.Livellare il terreno attorno alla pianta senza coprire il colletto della pianta. Lasciare o mettere un cartellino identificativo è buona norma, soprattutto quando se ne hanno molte. Ho lasciato uno spazio vuoto sulla sinistra per una pianta che vorrei prendere appena la situazione lo permetterà.

6. Infine irrigare in modo da inumidire il terreno. Attenzione ad evitare irrigazioni troppo frequenti… le temperature sono ancora moderate. Le irrigazioni saranno poi da intensificare nel periodo estivo per evitare che le piante secchino, ma sempre senza affogarle ed evitate ristagni d’acqua nel sotto vaso.