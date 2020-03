Coronavirus a Chieri, Sicchiero: "Al via misure più restrittive, vietato sedersi sulle panchine"

“Ringrazio personalmente tutti coloro che stanno a casa e che rispettano le raccomandazioni fondamentali per arginare la virulenza del Covid-19 e tornare quanto prima alla normalità. Vi invito a non desistere, a continuare e, se possibile per alcuni, ad aumentare ancora modalità di lavoro e sociali a distanza. Il sacrificio a cui siamo chiamati non è vano. Continuiamo dunque a esprimere il nostro senso di responsabilità verso la nostra salute e verso la salute della comunità restando a casa, utilizzando mezzi di comunicazione a distanza per tenere contatti con le persone care”. Il Sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero ieri ha rivolto una lettera aperta via social ai cittadini rinnovando l’appello a non uscire di casa se non strettamente necessario.