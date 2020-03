Coronavirus: smart working per i dipendenti del Comune, ma è polemica sul Nucleo Nomadi

"Davvero metà del Nucleo Nomadi della Polizia Municipale di Torino viene lasciato a casa in pieno picco di contagi dal coronavirus? Se è vero pretendiamo dal Sindaco Appendino un immediato dietrofront". A dichiararlo sono la parlamentare di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli e il capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Piemonte Maurizio Marrone.

“Secondo quanto segnalatoci - spiegano Montaruli e Marrone - l'amministrazione Appendino avrebbe intenzione di imporre ferie agli agenti del Nucelo nomadi, alternando metà reparto a settimana, e riducendo notevolmente il numero di effettivi. Forse la giunta grillina ignora che, mentre l’attenzione delle forze dell’ordine è concentrata sui controlli per mantenere il rispetto delle restrizioni da coronavirus, è ripartita l’occupazione sistematica di case popolari ATC da parte di clan rom.

Sono stati gli stessi agenti a chiederci di intervenire anche perché vogliono rinfoltire i ranghi dei colleghi impiegati in strada. Il loro senso del dovere li spinge a voler essere in prima linea per aiutare la città. Auspichiamo che il sindaco Appendino possa cambiare idea e ripensare alla sua decisione. In questo momento di emergenza serve l'aiuto di tutti".