Dopo l'abbandono e lo spaccio l'ex chiosco di via Montanaro è pronto a rinascere

Dopo l'abbandono ed il degrado, l' ex chiosco di via Montanaro è pronto a rinascere . Negli ultimi anni l'ex edicola nel cuore di Barriera di Milano è diventata un rifugio di disperati, con i clochard accampati all'esterno su giacigli di fortuna tra i rifiuti abbandonati.

Chiosco alla Circoscrizione

Dopo anni di mobilitazione da parte dei residenti, il Comune ha revocato la concessione commerciale in essere: ad annunciarlo il consigliere comunale di Forza Italia Domenico Garcea . La struttura ora sarà parte del patrimonio comunale e potrà essere dato alla Circoscrizione per progetti territoriali.

"Come Forza Italia - spiega Garcea - ho vinto una battaglia politica condotta per molti anni nel territorio di Barriera di Milano". Il chiosco di via Montanaro negli anni è stato oggetto di denunce a causa del degrado e dell'incuria generati dal totale abbandono della struttura da parte dei concessionari.