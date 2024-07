Fugge ad un controllo e poi percorre via Moncrivello in contromano: attimi di paura a Regio Parco

Attimi di panico nel quartiere Regio Parco dove un'auto, durante una frenetica fuga successiva a un controllo della Polizia Locale per un infrazione al codice stradale, ha percorso l'intera via Moncrivello in contromano, rischiando di investire alcuni pedoni, prima di abbandonare la vettura e darsela poi a gambe. I fatti avvenuti attorno a mezzogiorno

Verso le 12, infatti, alcuni residenti del quartiere, dopo aver sentito alcune sirene della polizia in lontananza, vedono sfrecciare una Peugeot di colore nero a gran velocità. Dopo la corsa in contromano lungo via Moncrivello, l'autovettura è stata vista immettersi lungo strada Maddalene, per poi essere abbandonata dal conducente che ha proseguito la fuga a piedi. Dalle prime ricostruzione a bordo dell'auto erano presenti un uomo, una donna e addirittura un bambino. A bordo del mezzo forse dei rom con un bambino

Sul posto, a denunciare e a raccontare l'accaduto, era presente la capogruppo di Fratelli d'Italia della Circoscrizione 6 Verangela Marino: "Ho contattato il numero unico di emergenza e sul posto sono intervenuti tempestivamente il personale della Polizia Municipale, del nucleo Nomadi e API, i quali hanno riferito che poco prima l'autovettura in questione era fuggita mentre procedevano ad un controllo per violazione del codice della strada." Vettura sequestrata dalla Polizia locale