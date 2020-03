La Bcc di Casalgrasso e Sant'Albano Stura azzera le commissioni per le donazioni agli ospedali del territorio

Zero commissioni per chi farà una donazione a favore degli ospedali del territorio. E’ il provvedimento adottato dalla Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, teso a favorire il sostegno alle strutture sanitarie che stanno lavorando senza sosta per l’emergenza coronavirus. L’azzeramento dei costi per queste operazioni è una misura concreta con cui la Banca accompagna l’appello rivolto a tutti i propri soci e clienti affinché, anche con somme modeste, facciano un gesto concreto di solidarietà. Per favorire le donazioni, la Banca ha annullato le commissioni per i bonifici disposti verso la Fondazione Ospedale Santa Croce di Cuneo, l’Asl di Torino 5 per l’Ospedale San Lorenzo di Carmagnola e l’Asl Città di Torino per l’Ospedale Amedeo di Savoia.

Inoltre, la Bcc ha messo a disposizione gli Iban dei tre ospedali sul proprio sito internet ( www.banca8833.bcc.it ) e ha inviato un’email a 7.400 clienti per facilitare le donazioni. «Stiamo vivendo una situazione di emergenza senza eguali, per questo abbiamo pensato di facilitare i nostri soci e i nostri clienti con questa iniziativa - commenta Alberto Osenda, presidente della banca -. Il Piemonte si è sempre dimostrato un territorio solidale e unito. Siamo certi che, anche in questa occasione, faremo tutti uno sforzo per aiutare il nostro sistema sanitario, i medici e gli infermieri che stanno lottando per contrastare la diffusione del contagio e per salvare la vita a tutti noi».