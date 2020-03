Coronavirus, l'allarme degli infermieri: "Sulle mascherine i privati riescono dove non riesce l'Unità di crisi. Come è possibile?"

"I privati cittadini riescono dove l’Unità di crisi non arriva. Disorganizzazione inaccettabile. Non si può affidare la tutela degli operatori solo a opere benefiche". E' il messaggio di Anaao Assomed Piemonte, la sigla che rappresenta l'associazione medici dirigenti, alla luce della situazione di fronte all'emergenza Coronavirus.





"L’unità di crisi non funziona - aggiungono -. Nonostante il cambio al vertice, la

sostanza è sempre la stessa. Le maschere scarseggiano. Scarseggiano significa che i rianimatori intubano senza FFp3 , che i medici dei reparti COVID tengono le stesse

maschere FFp2 per 48-72 ore , che le maschere chirurgiche fino ad oggi mancano negli ambulatori del territorio. Scarseggiano significa che gli operatori contraggono l’infezione e si ammalano. Mancano i caschi Cpap, mancano i ventilatori. E di queste carenze abbiamo testimonianze scritte, comprovate e agli atti. Ci risulta però che un privato del Vercellese abbia acquistato numerose mascherine e alcuni caschi per Cpap, che sta distribuendo ai sanitari. E come lui altri generosi donatori.

Come possono i comuni cittadini arrivare laddove non riesce la Regione?".





"I quantitativi che i privati possono importare sono limitati, la dogana li blocca se eccessivi, proprio per favorire le richieste ufficiali delle ASL. Ma queste richieste non arrivano. Cosa sta facendo l’Unità di crisi? I vertici dell’ assessorato ci hanno detto di aver fatto l’ impossibile per procurare i DPI, ma non è così. I funzionari regionali o gli incaricati dell’ approvvigionamento di materiali evidentemente non sono in grado di gestire i rifornimenti".