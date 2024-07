Nuovo sgombero con le prime luci dell'alba: questa volta tocca all'ex Lavatoio. Caos (poi rientrato) in piazza Baldissera

L'operazione è scattata questa mattina, alle prime luci dell'alba. La Digos è intervenuta per sgomberare l'ex Lavatoio che si trova in corso Brin 21, in borgata Tesso, luogo che era stato occupato dagli anarchici ormai da qualche anno, soprattutto da quando altre zone erano già state oggetto di intervento da parte della Polizia.

Dalla questura fanno sapere che l'intervento non ha incontrato particolari criticità, visto che gli uomini delle forze dell'ordine hanno trovato poche persone presenti, alcune delle quali all'esterno della struttura.

Il gruppo è legato a realtà come quelle di Edera squat. In questo momento si segnalano difficoltà nella zona di piazza Baldissera, dove il traffico sarebbe stato bloccato.

Chiorino: "Lo Stato non arretra"

“Lo Stato è più forte e non arretra. Lo Stato vince: è questo il chiaro messaggio che arriva dallo sgombero del centro sociale anarchico ex Lavatoio, base logistica degli anarchici a Torino”, dice Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte. "Lo sgombero di questa mattina è un duro colpo per i violenti amici di Alfredo Cospito, violenti di professione, criminali che non devono e non possono trovare spazio nella nostra società".

Aggiornamento ore 10.40: piazza Baldissera non è più bloccata, mentre via Brin è chiusa da tre camionette della polizia e c'è un piccolo gruppo di manifestanti che protesta: per il momento, comunque, la situazione appare tranquilla, non ci sono avvisaglie di scontri con le forze dell'ordine.

Restano chiuse anche via Gramegna e via Modrone, che accedono su corso Brin, ma i residenti possono comunque passare.