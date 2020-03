Cimo Piemonte: "Priorità assoluta effettuare il tampone a tutto il personale sanitario"

“Non chiamateci eroi, stiamo solo facendo il nostro mestiere, con la passione, la dedizione e il coraggio che da sempre, non solo in epoca Coronavirus, contraddistingue la nostra professione”. Sebastiano Cavalli, Segretario di Cimo Piemonte, il sindacato dei medici, nel sottolineare il valore umano oltre che professionale che contraddistingue il personale sanitario, lancia un messaggio di preoccupazione rivolto alle istituzioni piemontesi.

“È fondamentale non perdere altro tempo, serve agire in fretta facendo i tamponi a tutti i medici e gli infermieri. Come sindacato abbiamo anche suggerito un criterio di fattibilità, basato sul principio concentrico, ovvero iniziando dal personale più esposto, questo per continuare a mantenere alta la soglia di tutela, garantendo al tempo stesso l’assistenza per tutti”.