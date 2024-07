Dalla Cina a Torino, passando per Pavia: altro che made in Italy, sulle strade rombava il tarocco

Ben 1300 motociclette e dieci volte tanto (13mila) per quanto riguarda i pezzi di ricambio per i motoveicoli. Ecco le dimensioni del sequestro messo in atto dagli uomini del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino al termine di un'operazione durata a lungo, per contrastare il mercato dei prodotti spacciati come tipici del made in Italy, anche in questo settore, ma in realtà prodotto in Oriente. Se fossero finiti in commercio, i beni sequestrati avrebbero avuto un valore di oltre 14 milioni di euro.



L'indagine è scattata quando le Fiamme Gialle hanno notato, nel corso dell’attività di controllo economico del territorio, diversi motoveicoli che riportavano simboli del made in nazionale. Ma dagli accertamenti, invece, era emerso tutt'altro: l’intera produzione avveniva in Estremo Oriente, per poi essere importata in Italia all’interno di imballaggi privi di indicazioni in merito alla loro effettiva provenienza.