Coronavirus; Bonomo (PD): “La giunta regionale cambi strategia sui tamponi: servono controlli su tutti i sintomatici”

"La Giunta regionale deve cambiare strategia sui tamponi. L’Organizzazione Mondiale della Sanità evidenzia come sia necessario farlo ai sintomatici, ma in Piemonte vengono effettuati solo a chi presente gravi crisi respiratorie". La deputata canavesana del Partito Democratico, Francesca Bonomo, chiede un’inversione di rotta alla maggioranza di centrodestra che governa il Piemonte.

"Occorre che sanitari e medici di famiglia vengano sottoposti ai controlli - prosegue Bonomo - affinché chi è positivo non debba più stare a contatto con i pazienti e possa curarsi: per sostituirli, si potranno utilizzare i dottori che stanno arrivando dalle chiamate nazionali. Allo stesso tempo è importante mettere in quarantena preventiva tutti quelli che sono stati a contatto con i positivi".

Il tema ha infiammato il dibattito questo pomeriggio in Consiglio regionale. "Il presidente Alberto Cirio - prosegue Bonomo - faccia in modo che i medici e il personale sanitario delle strutture ospedaliere, ma anche quelli di Croce Rossa, Croce Verde e di tutte le realtà di volontariato che prestano anche servizio 118, siano dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari: grazie al Governo, infatti, sono arrivate le mascherine chirurgiche e le fpp2, mentre mancano ancora quelle fpp3 e soprattutto camici impermeabili e altri dpi che è la Regione che deve fornire. Il Partito Democratico, ancora una volta, si assumerà le proprie responsabilità e, pur votando contro il bilancio preventivo a Palazzo Lascaris non farà ostruzionismo".

Non manca, infine, un appello alla Giunta regionale: "Le nuove misure restrittive, che sono molto importanti - conclude Bonomo - da sole non bastano. Occorre effettuare subito una mappatura di tutti i casi presenti sul nostro territorio, altrimenti il risch".io è di non riuscire ad arginare la diffusione del Covid-19. I dati di oggi mostrano, per il terzo giorno consecutivo, un incremento ancora più rallentato dei contagi: la strada intrapresa è quella giusta, ma non dobbiamo abbassare la guardia