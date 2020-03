Coronavirus, la Regione frena sull'elettrificazione auto. Tronzano: "Rischio chiusura per imprese"

Un freno all’elettrificazione delle auto per l’emergenza Coronavirus. A spingere verso un temporaneo stop è la giunta Cirio, per bocca dell’assessore regionale Andrea Tronzano, intervenuto oggi in Consiglio Regionale in videoconferenza per l’illustrazione del Bilancio 2020-22.

“Alla luce dell’emergenza – ha spiegato Tronzano durante la seduta– è necessario un rallentamento sull’elettrificazione dell’auto, perché crediamo che una spinta in questa direzione costringerebbe alla chiusura molte imprese”.

Una proposta che trova dubbiosi in primis altri esponenti della maggioranza, a partire da Fratelli d’Italia. “La modernizzazione della produzione, - ha commentato il capogruppo Maurizio Marrone- in particolare dell’automotive, è un pilastro del rilancio industriale del territorio”.

Critica in maniera unanime la minoranza. Per la capogruppo del M5S Francesca Frediani si tratta di una proposta “inconcepibile, in un momento in cui dovremmo piuttosto ragionare sull’ambiente e su uno sviluppo sostenibile”. Ancora più duro il capogruppo di LUV Marco Grimaldi:”Ma davvero in un Nord Italia diventato ospedale da campo, quello della più alta concentrazione di polveri sottili e del più alto numero di morti d'Europa e forse del Pianeta, non si vede nemmeno un collegamento tra le tante patologie delle vie respiratorie e la virulenza del Covid 19?”.

Contrario anche il Partito Democratico, che per voce del capogruppo del Pd Domenico Ravetti fa sapere:”Non capiamo la ragione che ha mosso l'assessore Tronzano ad esprime un auspicio del genere”. “In una condizione così delicata per il Paese e per il Piemonte -ha aggiunto l’esponente dem - non si capisce se questa dichiarazione è stata concordata con qualcuno, per esempio i produttori di auto, o se al contrario è frutto di una riflessione personale che così come esposta rischia di essere semplicemente un messaggio sbagliato”.

Negli scorsi mesi Fca aveva annunciato di voler investire in questo comparto. Oltre alla 500 elettrica, che verrà prodotta a Mirafiori, nel comprensorio verrà installata Solar Power Production Units con pannelli fotovoltaici per una superficie di 150mila metri quadrati in grado di produrre 15 MW di elettricità, contribuendo alla riduzione delle emissioni per oltre 5.000 tonnellate di CO2 e fornendo energia sostenibile per la carica dei modelli elettrificati prodotti nel sito.

Durante la seduta Tronzano, unico della giunta regionale risultato positivo oltre al Presidente Cirio, ha annunciato lo spostamento del pagamento del Bollo Auto in scadenza a marzo, aprile e maggio. “Un impegno importante -ha spiegato - per due ragioni: lasciare le persone a casa e dare una iniezione di liquidità, lasciando questi soldi in tasca ai cittadini piemontesi”.