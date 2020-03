In coda a un metro di distanza e non salire sul bus se già affollato: Gtt detta le regole per il Coronavirus

Effettuare la coda in fermata distanziati di almeno un metro. Non salire sui bus, tram e metro se sono già affollati. Il conducente, in caso di potenziale rischio, può richiedere intervento delle forze dell'ordine così come segnalare l'esigenza di altri veicoli alla centrale operativa. Sono queste alcune delle regole diffuse da Gtt, per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici durante l’emergenza Coronavirus.

Nelle ultime settimane tutte le linee registrano dei carichi di passeggeri molto bassi. Dallo scorso 18 marzo è in vigore il servizio festivo estivo che prevede, rispetto a quello invernale, una riduzione del 50%. In strada sono operativi circa 400 tram e bus: la copertura oraria e territoriale è sempre la stessa, con inizio alle 5 termine alle 24, ma sono cambiate le frequenze.

Novità di oggi è che torna ad essere operativa la linea 34 (Beinasco-via Biglieri di fronte CTO Torino), mentre il 38 riprende il percorso feriale: è sospesa la navetta interna Cimitero Parco (linea 102).

Sempre da oggi sono chiusi i centri di servizio al cliente, le biglietterie ferroviarie e l’ufficio sanzioni di via Monginevro 135/A. “Le pratiche cartacee nei centri, -spiega Gtt - relative al rinnovo abbonamenti, riprenderanno al termine del periodo di emergenza. Restano operativi il canale e-commerce, le rivendite autorizzate presso i tabaccai, gli sportelli ATM (bancomat) autorizzati, le emettitrici automatiche in metropolitana”.

I parcheggi in struttura funzionano unicamente attraverso le biglietterie automatiche, anche per il rinnovo abbonamenti.