Torino costruisce ponti verso il Brasile: Geuna (Unito) al seguito di Mattarella per stringere accordi con il governo di Lula

C'è tanta Torino nella missione che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sta conducendo in questi giorni in Brasile, alla presenza del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. In particolare, il rettore dell'Università di Torino, Stefano Geuna, ha preso parte a una doppia firma ufficiale, che apre la strada a nuove collaborazioni con il grande Paese sudamericano.

Tra aziende e atenei brasiliani Alla presenza delle due più alte cariche italiane e brasiliane, infatti, Geuna ha siglato accordi scientifici con Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), società pubblica federale legata al Ministero dell'Agricoltura e con la Facoltà di Medicina dell'Università di San Paolo (USP).

"Con grande soddisfazione, l’Università di Torino ha firmato ieri in Brasile due accordi di collaborazione molto importanti con la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e con la University of São Paulo Medical School - ha detto Geuna -. La cerimonia della firma ha avuto luogo alla presenza dei Presidenti Lula e Mattarella, in occasione della visita ufficiale del nostro Presidente della Repubblica in Brasile. L’intesa con l’Embrapa, istituzione federale di grande prestigio legata al Ministero dell’Agricoltura, porterà a sviluppare progetti scientifici di alto valore pubblico su aree di cooperazione strategica: tra le altre, risorse naturali, cambiamenti climatici, automazione e applicativi tecnologici per l’agricoltura, benessere degli animali e delle piante per l’alimentazione sicura, agroindustria e chimica verde". "L’accordo con la Medical School di São Paulo, invece, promuove una piena collaborazione tra università d’eccellenza in campo medico attraverso lo scambio di docenti, ricercatori e personale, lo sviluppo di progetti di ricerca congiunti, l’organizzazione di eventi scientifici e culturali, attività didattiche e di pubblicazioni internazionali".