Positivi al Coronavirus sulla Costa Luminosa: molti pazienti trasportati da Savona a Torino

Nelle ultime ore sono stati diversi i trasporti delle pubbliche assistenze del savonese, tra le quali la Croce Verde di Albisola Superiore, che hanno portato alcuni membri positivi al Coronavirus dell'equipaggio della Costa Luminosa attraccata a Savona, nell'ex caserma Riberi di Torino.

Secondo le prime informazioni sarebbero circa una trentina i positivi al Covid 19, 8 dei quali già stati trasportati negli ospedali della Liguria. A bordo, come segnalato dalla Regione Liguria, era stata comunicata anche la presenza in isolamento di alcuni marittimi positivi al Covid19 (esito di tamponi effettuati a Marsiglia) per i quali il tavolo dell’emergenza sta valutando tempi e modalità dello sbarco e destinazioni, probabilmente in un'altra struttura protetta fuori dal territorio ligure.

Questa mattina intanto erano proseguiti gli sbarchi protetti, era infatti partito il pullman della Croce Rossa con 19 passeggeri olandesi che hanno fatto rientro nel loro paese, mentre i passeggeri extraeuropei risultati positivi al Covid19 stanno raggiungendo la caserma dell’Esercito Riberi in Piemonte. La notte scorsa sono sbarcati anche i sei italiani che hanno raggiunto via traghetto il proprio domicilio in Sicilia e in Sardegna.

“In 72 ore dall’arrivo della nave a Savona – aveva osservato l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone - tutti i 719 passeggeri che erano a bordo sono stati sbarcati e accompagnati al proprio domicilio o in altre destinazioni protette in altre regioni. Rimangono alcune criticità che stiamo cercando di risolvere e che confermano quanto abbiamo evidenziato dall’inizio di questa emergenza ovvero l’assoluta necessità di completare il più rapidamente possibile le operazioni di sbarco e trasporto protetto di tutti i passeggeri e membri dell’equipaggio”.

Partiranno oggi in giornata con trasporti via terra gestiti da Costa Crociere anche 221 marittimi, che raggiungeranno destinazioni in Italia e in altri paesi Europei.

E' in corso nel frattempo una riunione per capire tempi e modalità del trasferimento di circa 400 membri dell’equipaggio extra europei (indiani, indonesiani e filippini) per i quali Costa Crociere sta organizzando per le prossime ore voli charter non ancora confermati.