Coronavirus e allarme nelle case di riposo. Il Pd: "Tamponi a tappeto e più protezioni"

L'emergenza da Covid19 suscita preoccupazione non solo negli ospedali, ma anche nelle case di riposo. La vicinanza in cui vivono i pazienti, il fatto di essere generalmente appartenenti a coorti di età a rischio, l'esposizione degli operatori sanitari ed assistenziali rende necessario stare molto attenti alla situazione.

A rilanciare l'allarme sono due esponenti del Pd: Paolo Furia, segretario regionale Pd Piemonte e Maria Peano, responsabile Salute Pd Piemonte. "Alla luce delle verifiche effettuate anche dal nostro partito ci sembra proporre di svolgere tamponi a tappeto tra pazienti e operatori delle case di riposo. Se le misure di contenimento delle ultime settimane avranno avuto effetto, come è ragionevole pensare, la condizione di isolamento in cui anche le case di riposo sono confinate (senza la possibilità di ricevere visitatori interni), sarà più semplice scovare eventuali casi poco o per nulla sintomatici che però potrebbero innescare un contagio con conseguenze letali".