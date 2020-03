Coronavirus, i sindacati incontrano il prefetto: "Tutelare la salute dei lavoratori e proteggere il reddito"

Si è tenuto ieri un nuovo vertice tra i sindacati Cgil Cisl e Uil e la prefettura, alla luce del nuovo allegato contenuto nel decreto del Ministero dello Sviluppo economico in cui vengono elencate con maggiore dettaglio le tipologie di aziende che possono essere definite essenziali e dunque rimanere aperte. Un elenco che ne riduce il numero, così come delle persone che dovranno raggiungere il posto di lavoro, esponendosi però al contagio del Coronavirus .

"La nostra attenzione ed il nostro impegno sono ora concentrati su tutti coloro che devono continuare a lavorare: infermieri, medici, operatori socio-sanitari, addetti alle pulizie, commesse, lavoratori dell'industria alimentare e dei trasporti", dicono i sindacati. "Va fatto ogni sforzo per permettere di lavorare in sicurezza a tutti coloro che, nonostante il virus, ogni giorno si prendono cura dei malati o sono impegnati a garantire i servizi essenziali".

“Oggi, nell’incontro con il Prefetto - dichiara la segretaria generale della Cgil Torino, Enrica Valfrè – abbiamo ribadito che andranno verificate con attenzione tutte le richieste delle aziende che ritengono di proseguire la loro attività e monitorata l'applicazione del protocollo sulla salute e sicurezza firmato il 14 marzo. Ridurre il contagio, tutelare la salute dei lavoratori e di tutti i cittadini è l'obiettivo primario della nostra azione. Chiudere le fabbriche è un sacrificio necessario per le imprese e per i lavoratori".

Ma non solo. Un altro elemento centrale, secondo Valfrè, è la necessità di “proteggere il reddito di chi non sta lavorando, usando gli ammortizzatori: chiediamo alle imprese che ne hanno la possibilità di anticipare gli ammortizzatori. Con le imprese e con le istituzioni saremo impegnati da subito ad immaginare come ricostruire il tessuto economico e sociale della nostra città”.