Agricoltura, la Regione lancia la campagna social per difendere i prodotti del Piemonte

Sostieni l’agricoltura del territorio, scegli prodotti locali, stagionali, di qualità! E’ tra gli slogan della prima campagna social ideata dall’assessorato all’Agricoltura e cibo della Regione Piemonte in difesa dei prodotti piemontesi della filiera agroalimentare, uno tra i settori che non si è mai fermato per garantire le forniture alimentari ai cittadini, ma che è e sarà anch’esso duramente colpito a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, per problemi legati alle esportazioni, agli approvvigionamenti, alla logistica, alla manodopera, all’organizzazione della filiera.