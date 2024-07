Il Teatro della Concordia fa venti (anni) d'incanto e riparte da Angelina Mango, da Edoardo Prati e dagli anniversari

Venti anni di Concordia, venti di teatro: la sala di Venaria Reale festeggia l'importante ricorrenza con una nuova stagione all'insegna dei grandi nomi, per un cartellone che spazia dai concerti al teatro comico, dalla prosa al musical, dagli show per bambini agli spettacoli di impegno civile.

"La storia del Teatro Concordia è una storia anomala", ha spiegato il direttore artistico Mirco Repetto. "Un teatro di queste dimensioni: 780 posti a sedere oppure circa 2mila nelle rappresentazioni live in piedi, posto in un’area periferica rispetto al centro storico, ha saputo nel tempo mettersi al centro della vita culturale della città e di tutta l’area metropolitana. In vent’anni sono state più di 700mila le persone che hanno vissuto in prima persona le diverse attività proposte: teatro di prosa, comico, classico, concerti pop, rock o classici, danza classica e contemporanea, circo contemporaneo. Tutto questo senza mai perdere l’obiettivo legato alla formazione e all’educazione, anche attraverso le molteplici attività svolte con le scuole del territorio".

I "Venti d’incanto", questo il nome scelto per la stagione 2024/25, vedranno alternarsi sul palcoscenico 58 tra spettacoli e concerti, dal 22 settembre 2024 al 10 maggio. Sul palco, nomi noti del teatro e non soltanto: tra gli altri, la cantante vincitrice del Festival di Sanremo Angelina Mango, e il divulgatore social Edoardo Prati (conosciuto come il "Barbero di TikTok), l'attrice pluripremiata Silvia Gallerano e i comici Natalino Balasso, Caterina Guzzanti, Maurizio Lastrico e Giuseppe Giacobazzi. E poi grandi nomi come Michele Placido, Aldo Cazzullo e Moni Ovadia, Rocco Papaleo, Andrea Pennacchi e Alessandro Preziosi. Ma la lista è davvero lunghissima.

IL CARTELLONE

Ad aprire il cartellone due giovani artisti emersi sulla scena social, l’uno come affabulatore e l’altro come comico, e ora protagonisti dei palchi teatrali. “Cantami d’amore” è il primo spettacolo di Edoardo Prati, classe 2004, studente, che traduce la vita attraverso la sua passione: i grandi classici della letteratura (18-19 ottobre). L'altro, con “Scherzo N°1, Opera Prima”, è Carlo Amleto, uno dei fenomeni comici del momento, sia per le numerose partecipazioni ad una lunga serie di programmi televisivi tra cui Lol Talent, Splendida Cornice, Comedy Match, Stasera tutto è possibile, sia per il grande successo sui social grazie ai suoi video virali in cui mescola musica e comicità, sketch e canzoni (12 ottobre).

Caratterizzano la stagione le ricorrenze e gli anniversari: dal centenario dalla morte di Franz Kafka (25 ottobre) all'omicidio di Giacomo Matteotti (30 novembre), dagli 80 anni dall’uscita in libreria di “Pippi Calzelunghe” (13 aprile) al centenario dalla morte di Giacomo Puccini.

“Aspettando Re Lear” è una grande prova che esalta la maturità artistica di Alessandro Preziosi (15 dicembre), “Il romanzo della Bibbia” è una storia narrata a due voci: Aldo Cazzullo racconta e Moni Ovadia lo accompagna con letture, interventi e canti (25 gennaio). “Pirandello. Trilogia di un Visionario” è un viaggio magistralmente interpretato e diretto da Michele Placido: uno spettacolo unico che abbraccia tre delle opere più iconiche del grande drammaturgo italiano (9 febbraio). Silvia Gallerano - la prima attrice italiana a vincere il The Stage Award for Acting Excellence come Best Solo Performer, il più alto riconoscimento per attori e attrici del Fringe Festival di Edimburgo – è “L’assaggiatrice di Hitler”, “Accabadora”, uno dei più bei romanzi di Michela Murgia nonché uno dei libri più letti in Italia negli ultimi anni e vincitore del Premio Campiello 2010, è lo spettacolo di Veronica Cruciani interpretato da Anna Della Rosa (1 aprile).

In “Balasso fa Ruzante (amori disperati in tempo di guerre)” Natalino Balasso riscrive l’opera di Angelo Beolco, detto il Ruzante, drammaturgo e scrittore veneto del Cinquecento che ha dato vita al personaggio del contadino padovano ruspante, famelico e poltrone (28 marzo). Elio Germano e Teho Teardo portano in scena “Il sogno di una cosa” di Pier Paolo Pasolini in una versione di parole e musica, in collaborazione con Piemonte dal Vivo (20 febbraio). Roberto Mercadini affronta il gigante (dei mari) “Moby Dick” in una lettura/narrazione da Melville (7 novembre). Ugo Dighero, già protagonista di opere di Stefano Benni e Dario Fo, si confronta per la prima volta con un grande classico, “L’Avaro” di Molière, interpretando Arpagone nel nuovo allestimento diretto da Luigi Saravo (2 febbraio).

Per teatro e prosa, il cartellone si completa con il ritorno sulle scene di Rocco Papaleo protagonista de “L’ispettore generale” di Nikolaj Gogol (28 gennaio). Con il suo primo testo di prosa e la sua prima regia, Caterina Guzzanti in “Secondo lei” narra, dal punto di vista femminile, le dinamiche nascoste che regolano i rapporti all’interno di una coppia (24 novembre). Stefano Rossi, psicopedagogista tra i più noti in Italia e tra i massimi esperti di infanzia e adolescenza, in “Lezioni d’amore per un figlio” fornisce suggerimenti concreti per far fiorire nei propri figli rispetto ed empatia per sé stessi (7 marzo). In “Questo lavoro sull’arancia” con Marco Augusto Chenevier e Alessia Pinto, il pubblico viene accompagnato dai due performer in un serie di piccoli meccanismi, trappole “sornione”, ed è esortato a intervenire nella drammaturgia, interrompendo o modificando lo svolgersi della scena, per farla procedere, in collaborazione con Piemonte dal Vivo (14 aprile).

Teatro è anche impegno civile. Partendo dalla storia vera di Francesca Baleani, sopravvissuta alle violenze e al tentativo di omicidio dell’ex marito, “Amorosi assassini” di e con Valeria Perdonò, porta a ragionare di violenza di genere, di amore e di donne nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre). “Stolpersteine pietre d’inciampo” di Pasquale Savarese è uno spettacolo divulgativo a forte impatto emotivo concentrato sui protagonisti e gli eventi legati al periodo storico della Shoah: gli attori sono prima cronisti, poi nazisti aguzzini, ebrei deportati, fino a restare imprigionati nelle storie che documentano (27 gennaio). “Sorelle” è una storia per ricordare la tragedia delle Foibe (10 febbraio). “Seniloquio” è il nuovo spettacolo di Teatro al Femminile scritto e diretto da Virginia Risso, giovane artista torinese pluripremiata e poliedrica: un testo dissacrante ed esilarante, un excursus socio-scientifico per portare al giusto e reale valore una delle parti del corpo femminile più idealizzata (8 marzo). “Ti racconto le mafie”, infine, è la lezione-spettacolo di Anna Tringali e Giacomo Rossetto che vuole fare luce sulle peculiarità di ogni mafia, chiarendone origini, struttura e modalità di azione (20 marzo).

Il divertimento è storicamente una parte significativa della programmazione. Un filone che viene oggi declinato nelle diverse modalità di intrattenimento e linguaggio: stand up comedy, cabaret, commedia. Debora Villa, funambola equilibrista fra satira, narrazioni, affabulazioni teatrali e comicità terapeutica, porta in scena “Tilt, Esaurimento Globale”, un’attenta analisi della società e di ciò che siamo diventati (14 novembre). “Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque” è lo spettacolo di Giuseppe Giacobazzi che racconta del paragone tra la nostra vita e quella vissuta su una scacchiera. Vita vissuta e raccontata dal punto di vista più umile e comune, quello del pedone: in una società dove tutti sognano di essere dei pezzi pregiati, brilla il fascino della normalità (5 dicembre). Daniela Cristofori e Giacomo Poretti in “Condominio mon amour” si cimentano in una moderna pochade, una commedia brillante dal ritmo incalzante che affronta l’immensa confusione che vive oggi il mondo del lavoro (31 gennaio). “Vicini di casa” è una commedia libera e provocatoria che indaga con divertita leggerezza inibizioni e ipocrisie del nostro tempo. In scena, affiancati da Alessandra Acciai e Alberto Giusta, due fra gli interpreti più versatili e sensibili della scena teatrale italiana, Amanda Sandrelli e Gigio Alberti (3 aprile). Paolo Cevoli in “Figli di troia” racconta in chiave ironica e contemporanea il mitico viaggio di Enea paragonandolo ad altri viaggi che hanno segnato la storia dell’umanità, da Cristoforo Colombo a Cappuccetto Rosso, dal principe vichingo Ragnar a suo babbo Luciano emigrato in Australia negli anni ’50 (3 maggio). “L’Arlecchino?” di Andrea Pennacchi è un Arlecchino mai visto che riunisce frammenti di cabaret, burlesque, avanspettacolo, commedia e dramma, in un mix di stili che unisce il postmoderno ai linguaggi classici della commedia dell’arte, in collaborazione con Piemonte dal Vivo (12 marzo). Stand up, teatro o cabaret? Semplicemente Maurizio Lastrico: una solida formazione teatrale e un altrettanto proficua vita cabarettistica si fondono insieme nel nuovo spettacolo dal titolo in via di definizione (8 febbraio). “Le Filippiche” di Filippo Caccamo è un affascinante e coinvolgente viaggio nella comicità dell’artista lodigiano che presenta un assortimento di personaggi esilaranti, stravaganti e memorabili (1 febbraio). Maurizio Merluzzo porta sul palco il suo talento poliedrico: doppiatore, attore, influencer e presentatore con oltre 10 anni di carriera nel mondo del doppiaggio (27 febbraio). Ruggero de I Timidi, il cantante dalle sonorità senza tempo ma dalle tematiche molto attuali, arriva a teatro con il suo nuovo spettacolo (10-11 aprile). Le star del web Awed, Riccardo Dose e Dadda portano in scena uno dei loro format più seguiti “Esperienze D.M.” dove si ascoltano e si commentano in presa diretta vocali di storie di vita vissuta abbastanza particolari (23 marzo). “L’uomo che sussurrava…aiuto!” di Onda Larsen affronta la contemporaneità e temi come la religione, il concetto di identità culturale e di famiglia, con ironia utilizzando la satira pungente (16 novembre).

“Gran Varietà 2025” è invece lo spettacolo di Capodanno di Antonello Costa, artista unico nel suo genere che canta, balla, recita, intrattiene e coinvolge il pubblico con una serie formidabile di numeri comici (31 dicembre).

L’eterogeneità è la cifra stilistica del Teatro Concordia che quest’anno, per la prima volta, si apre anche al musical. “Re Artù - L’amore oltre l’inganno” è uno spettacolo di magia, acrobazie, musica e cori dal vivo che coinvolge oltre 60 artisti tra acrobati, musicisti, coristi, ballerini, cantanti, attori e sbandieratori della compagnia Noteateatro Performances (18-19 gennaio). “Queen Rhapsody” è il racconto di una favola, quella di Freddie Mercury e dei Queen fatta rivivere dalla penna di uno dei più prestigiosi autori italiani, Francesco Freyrie, uno spettacolo nello spettacolo dove video, musica e favola si intrecciano in un crescendo di emozioni (10 maggio). “Grisù, il draghetto che vuole diventare pompiere” è la nuova produzione musicale di Fondazione Aida incentrata sul personaggio ideato dai fratelli Pagot – pionieri dell’animazione italiana e inventori di Calimero – che la Rai trasmetterà, in collaborazione con Mondo TV, in una nuova versione a partire dal 4 dicembre sul canale tematico YoYo (8 dicembre).

La danza va in scena con “Première” (29 novembre) e “Lo Schiaccianoci” (19 dicembre). Per la lirica, l’impresa lirica Francesco Tamagno nel centenario della morte di Giacomo Puccini presenta il debutto del nuovo allestimento di “Madama Butterfly” (1 dicembre). In occasione del 40esimo anniversario del Cirque du Soleil, gli allievi amatoriali della Scuola di Circo Flic della Reale Società Ginnastica di Torino, portano in scena “Aerial Circus” per far rivivere al pubblico le magiche atmosfere di alcune delle più suggestive creazioni della compagnia (20 dicembre). Le tante anime della gospel music sono rappresentate sul palco dal Sunshine Gospel Choir, che da oltre 25 anni interpreta la musica dell’anima senza frontiere ( 7 dicembre).

“Favole a merenda”, infine, è il programma delle domeniche pomeriggio a teatro, con le proposte teatrali dedicate ai più piccoli a prezzi popolari. In programma: “Cappuccetto Rosso” (22 settembre), “La bella addormentata” (27 ottobre). “L’usignolo e l’imperatore” (17 novembre, “Grisù, il draghetto che vuole diventare pompiere” (8 dicembre) e “Pippi Calzelunghe” (domenica 13 aprile). “Il Mago di Oz” (5 gennaio) e “Raperonzolo” (23 febbraio), infine “Il gatto senza stivali” (domenica 9 marzo).

INFO

Teatro della Concordia

Corso Puccini, Venaria Reale (TO)

sito web www.teatrodellaconcordia.it

tel. 011.4241124 – mail info@teatrodellaconcordia.it