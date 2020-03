Coronavirus, Confesercenti Torino:"Compensazione economica per cartolerie costrette alla chiusura"

"Può essere forse comprensibile - dice Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti Torino- la logica di un simile provvedimento. Rimane, tuttavia, il fatto che in questo modo si altera gravemente la concorrenza e si danneggiano non poco le piccole realtà, già in sofferenza: proprio quelle che finora - con la consegna a domicilio - hanno garantito, sia pure in parte, l'approvvigionamento di quaderni e pennarelli, svolgendo un ruolo sociale di aiuto alle famiglie. Ora rischia di ridursi praticamente a zero anche questo canale, che permetteva agli operatori una sia pur minima entrata economica, l'unica in questo periodo di chiusura totale. Di fatto, quello della cartoleria è l'unico settore in cui si discriminano sullo stesso prodotto i piccoli commercianti rispetto alle grandi strutture: ciò è intollerabile. Dunque, se non si vuole prevedere una deroga per tutti, chiediamo che si individui una qualche forma di intervento a favore delle cartolerie, sia a livello di tributi locali, sia immaginando di concedere loro un bonus in denaro, per tutta la durata dell'emergenza, che minimamente le risarcisca di questa discriminazione".