Coronavirus, il sindaco Rivalta:"Scandaloso siano attive barriere autostradali come su Torino-Pinerolo"

"Trovo scandaloso che in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo siano ancora pienamente funzionanti le barriere autostradali e delle tangenziali italiane". A dirlo è il sindaco di Rivalta Nicola de Ruggiero, aggiunge "Mi riferisco in particolare alla tangenziale Torino-Pinerolo che continua a chiedere 1 € e 90 centesimi per ogni passaggio".

"Mi fa arrabbiare ancora di più – spiega de Ruggiero – perché stiamo togliendo quei soldi dalle tasche di chi si deve muovere per necessità: medici, infermieri, operatori sanitari, impiegati nelle case di riposo, trasportatori di medicine, apparecchiature sanitarie, dispositivi di protezione individuale, generi alimentari".

"La società ATIVA -continua il primo cittadino - opera da oltre due anni in regime di proroga: nonostante questo la barriera continua, anche in questi giorni, ad alzarsi e abbassarsi".

"Ricevo continuamente atti di solidarietà concreta da parte di realtà imprenditoriali e commerciali grandi e piccole: dalle mascherine al noleggio gratuito di un'auto alle pizze per la Croce Bianca – conclude ancora il sindaco di Rivalta – solo da ATIVA ancora niente!".