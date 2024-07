Il dottore in vacanza: al via l'assistenza medica turistica sulle montagne olimpiche del Torinese

Sono previste due tipologie organizzative, con copertura oraria differente in base al periodo di maggior presenza turistica, con “giorni verdi”, a media affluenza, e “giorni rossi”, ad affluenza turistica straordinaria, per i quali è stato programmato un ulteriore potenziamento. È inoltre prevista la possibilità di visite domiciliari esclusivamente per i pazienti che non possono essere trasportati.

Il servizio è gratuito per i cittadini residenti o per gli assistiti dai Medici di Medicina Generale dell’AslTo3, mentre per gli altri cittadini prevede il pagamento di 25 € per le visite ambulatoriali e di 50 € per le visite a domicilio.