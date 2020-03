Coronavirus, uscire con i bambini? "Sì può: ma con un solo genitore e vicino a casa". Lo dice il Ministero dell'Interno

E' stato uno dei temi più dibattuti nelle ultime ore: la possibilità per i bambini di poter uscire di casa, per poter prendere un po' d'aria ed "evadere" dagli spazi di casa che in questo lockdown stanno diventando difficili da sopportare soprattutto per loro.



E se due mamme - Palma e Martina - hanno scritto alla sindaca di Torino, Chiara Appendino, chiedendo che si facesse qualcosa, mentre la prima cittadina si è rifatta alle regole nazionali spiegando che non poteva essere un'amministrazione comunale a fare "deroghe", nello stesso momento dal Ministero dell'Interno è arrivata una circolare con alcune spiegazioni e precisazioni sulle misure restrittive in atto nel Paese per contrastare il Coronavirus.

Tra queste, c'è un passaggio che sembra in un certo modo rispondere (e dare sollievo, almeno parziale) alla necessità delle famiglie con i piccoli in casa: "Per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche - recita la circolare indirizzata ai prefetti e alle istituzioni locali - è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione".



E aggiunge. "La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute".