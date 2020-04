Coronavirus, con la chiusura prolungata i sindacati scrivono a Cirio: "Si modifichino gli orari degli esercizi commerciali"

In particolare le giuste limitazioni per la popolazione nel recarsi in comuni diversi da quelli di residenza può portare a una maggiore attività delle strutture commerciali di prossimità, spesso di piccola e media dimensioni.

Inoltre, ricordiamo che, per i lavoratori di tutti gli esercizi, durante le festività non esiste obbligo contrattuale di prestazioni lavorative.

L’ampio ventaglio di offerta oggi esistente impone la necessità di armonizzazione degli orari di apertura per evitare il disorientamento dei cittadini e l’insorgere di problemi collegati ai divieti di mobilità in atto.

La scelta delle chiusure domenicali è già stata fatta in importanti regioni, come il Veneto e l’Emilia Romagna, senza che si siano prodotte problematiche particolari legate all’affluenza ed alla gestione dei distanziamenti nelle code.

Una scelta in tal senso anche in Regione Piemonte, darebbe oltretutto un segnale di attenzione alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore che si sentono in “prima linea” e sono preoccupati per la loro salute e per i rischi di contagio dei loro familiari.