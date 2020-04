A Nichelino tamponi direttamente dall'auto per accertare l'avvenuta guarigione dal coronavirus (VIDEO)

Un centinaio di pazienti che risiedono sul territorio dell'Asl To5 dalla mattina di oggi, 3 aprile, vengono sottoposti al tampone all'esterno del poliambulatorio Asl di Nichelino.

Si tratta di persone chiamate dal servizio sanitario, che erano risultate positive e che da 15 giorni non presentano più i sintomi del covid 19. Con questo tampone, fatto dai medici senza che le persone scendessero dalla loro auto, si vuole capire se siano effettivamente guariti. Sul posto presenti i carabinieri e la polzia locale, oltre al sindaco (e medico) Giampiero Tolardo e il consigliere regionale Pd (ed ex assessore di Nichelino) Diego Sarno.

"Dobbiamo mantenere le restrizioni, chiedo a tutti il massimo impegno, per rispetto di coloro che, h24, lavorano senza sosta in condizioni di stress molto elevato", ha spiegato Tolardo. "Il virus lo dobbiamo vincere tutti assieme, evitando i rapporti interpersonali, mantendo le distanze di sicurezza e usando la mascherina se passiamo vicino a qualche persona. Così salveremo vite umane e potremo a uscire da questa situazione che ci sta mettendo in grandissima difficoltà".

"Nessuno si salva da solo, ma sono sicuro che ce la faremo. Andrà tutto bene", ha concluso il sindaco di Nichelino.