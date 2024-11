Futuro Atp ancora a Torino? l'annuncio questa sera durante la finale. Ma si va verso la staffetta 2+3 con Milano

Un rinvio che fa propendere sempre più per la "staffetta": due anni a Torino come risarcimento per le prime edizioni segnate dalle restrizioni del Covid e poi tre anni a Milano.

" È stata - ha aggiunto Binaghi - una storica edizione. Cresce la passione e la soddisfazione, anche e soprattutto del nostro pubblico ". Nei giorni del torneo è spesso stata sold out l'Inalpi Area, come testimoniano i numeri: in totale gli spettatori sono stati 210.275 mila, con un aumento del 77% rispetto al primo anno segnato dalle restrizioni del Covid.

Il Pil delle Atp Finals 2024 è stato di 243 milioni di euro, mentre a livello previdenziale e di tasse il ritorno è stato di 84 milioni di euro. " Oggi - ha poi detto Binaghi - è un giorno fondamentale per la storia della nostra Federazione, sia in campo che fuori: li affrontiamo in entrambi i casi certi di aver fatto del meglio e di aver preparato la proposta migliore che il nostro paese può preparare ".

" Nessuno - ha proseguito il presidente della Federtennis - è indispensabile, a cominciare da noi. Solo uno è indispensabile: la premier Giorgia Meloni , che ringrazio pubblicamente. Ci ha dato la spinta e il sostegno economico senza il quale non avremmo potuto partecipare alla gara per il rinnovo ".

"Le Atp Finals - ha detto il governatore Alberto Cirio - sono un evento fondamentale perché si inseriscono in un carnet di eventi che hanno promosso questa Città e Regione. Oggi attendiamo due verdetti: per Sinner siamo tifosi, mentre per il rinnovo Atp siamo attori. Il fatto che i grandi eventi arrivino a Torino non è casuale".

Lo Russo: "Fatto tutto il possibile"

"Come città - ha sottolineato il sindaco Stefano Lo Russo - abbiamo fatto tutto il possibile perché fosse un evento che andasse ben oltre il senso sportivo del tennis". E sulla venue delle Atp Finals per il 2026-2030, il primo cittadino si è rivolto al presidente della FITP: "Qua c'è una certezza. Caro Binaghi prima di portare le Atp da un'altra parte devi vedertela con me, Cirio e la vicepresidente Appendino".