Coronavirus, il progetto per riaprire in sicurezza Porta Palazzo: transenne, controlli e no mercato al sabato

Ecco il progetto per riaprire il mercato ortofrutticolo all’aperto di Porta Palazzo. Dopo lo stop arrivato giovedì dal Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica alla ripresa dell’attività di piazza della Repubblica, perché necessario “chiarire alcuni aspetti sulla sicurezza per gli ambulanti e per i clienti” per l'emergenza Coronavirus, arriva una proposta ancora più completa. Ad elaborarla gli ambulanti, insieme all’Associazione Ecco della Città e la costituenda Fondazione di Comunità a Porta Palazzo, che l’hanno consegnata questa mattina all’assessore al Commercio Alberto Sacco.

L’area tradizionale di vendita della frutta e verdura, in faccia al mercato dell’Orologio, così come quella accanto al Mercato Ittico tradizionalmente riservata all’abbigliamento, verranno delimitate con transenne e recinzione da cantiere. Nelle due zone sono previsti circa 60 banchi a rotazione settimanale, con una riduzione di un terzo del totale, per aumentare ulteriormente gli spazi all'interno dei recinti e diminuire il numero dei clienti presenti contemporaneamente, che dovranno essere massimo due per banco.

Saranno poi indicati chiaramente, con nastro adesivo ben visibile, le distanza da tenere dai banchi di vendita, la zona di attesa per il proprio turno e il posto dove sostare durante l'acquisto, nonchè il corridoio esterno al recinto dove, in fila e a distanza di almeno un metro, attendere per entrare nell'area di vendita. Il controllo del rispetto di queste disposizioni all'interno dell'area sarà a cura dei venditori, che saranno muniti di guanti e mascherine monouso e depositeranno a lato del banco in un apposito spazio la merce acquistata.

Le due aree saranno dotate entrambe di un ingresso e un’uscita, con due persone per varco: un’operazione che, secondo una prima ipotesi, potrebbe essere svolta dagli “ecomori”, i profughi impegnati sinora nel recupero del cibo in piazza della Repubblica. Secondo questo proposta, basata sulle richieste del Comune, il mercato ortofrutticolo di Porta Palazzo sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle ore 14: chiuso invece il sabato perché, dato l’elevato accesso di clienti, sarebbe molto difficile garantire la sicurezza. Questo progetto per la riapertura dovrà ora essere esaminato dal Comitato per l’ordine e la sicurezza, a cui spetterà l’ultima parola. Sabato è stata lanciata anche una petizione su Change.org per riaprire in sicurezza l’area di vendita di Borgo Dora, che ha raggiunto le 750 adesioni.

Durante la commissione di questa mattina sui mercati l’assessore al Commercio Alberto Sacco ha annunciato che domani la giunta approverà una delibera per esentare dal pagamento della Cosap gli ambulanti alimentari impossibilitati a lavorare, perché il loro mercato è chiuso, come nel caso di piazza della Repubblica.