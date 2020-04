Coronavirus, proseguono le operazioni di lavaggio strade da parte dell'Amiat

Prosegue l’attività quotidiana di lavaggio e igienizzazione delle strade della città da parte dell’Amiat. Ogni notte, dalle 22 alle 6, le autobotti operano in diversi quartieri con una cadenza settimanale, in modo da coprire in sette giorni tutto il territorio cittadino. La programmazione è soggetta a variazioni, in base alle esigenze del momento, disponibilità del personale e altri fattori che incidono sull’organizzazione del servizio.

La notte scorsa le autobotti sono intervenute in numerose aree della città. Nella 3, due le aree servite: tra corso Francia, corso Peschiera e corso Inghilterra/Castelfidardo e tra confine cittadino, corso Francia, corso Trapani, corso Brunelleschi, via Monginevro.

Anche la circoscrizione 4 è stata interessata dal passaggio delle autobotti tra la Dora, corso principe Oddone e via San Donato. La 7 tra corso Principe Oddone, corso Vigevano/Novara, LungoDora, corso Regina Margherita e il triangolo del quartiere Vanchiglia. Interventi anche tra via Gorizia, corso Orbassano, corso Giambone, corso IV Novembre e corso Rosselli, nelle aree tra corso Unione Societica, corso Giambone, via Giordano Bruno e tra corso Bramante, corso Unità d’Italia, corso Maroncelli, ferrovia.

Tra sabato e domenica sono state interessate zona Falchera e Pietra Alta, perimetro tra corso Vercelli, corso Sempione, via Bologna, via Botticelli, corso Giulio Cesare, tra corso venezia, corso Sempione, via Petrella, corso Vigevano/Novara e tra corso Trapani, corso Rosselli, corso Lione, corso peschiera.