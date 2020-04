A Torino prosegue il lavaggio delle strade

Ogni notte, da alcune settimane, Amiat Spa svolge un’attività di pulizia e igienizzazione delle strade tra le 22 e le 6 del mattino. Il piano di lavaggio prevede una programmazione costante degli interventi, che ogni settimana coprono l’intero territorio cittadino. La programmazione è comunque soggetta a variazioni, in base alle esigenze del momento, disponibilità del personale e altri fattori che incidono sull’organizzazione del servizio.

La notte scorsa le autobotti sono intervenute sulla viabilità di alcuni quartieri delle circoscrizioni 2, 3, 4, 6 e 7.

· Circoscrizioni 2 e 3: tra strada della Pronda, via Guido Reni, ferrovia, via Gorizia, corso Orbassano, confine con Grugliasco. Inoltre, nella 3, tra corso Trapani, corso Peschiera, corso Lione, corso Rosselli e lungo gli assi di corso Trapani tra corso Peschiera e piazza Rivoli, corso Monte Cucco, corso Brunelleschi, corso Peschiera.

· Nella circoscrizione 4 tra corso Monte Grappa, corso Francia, piazza Statuto, via San Donato, corso Appio Claudio, lungo corso Lecce e corso Potenza e tra via Nole, corso Svizzera e la Dora.

· nella circoscrizione 6 si è provveduto al lavaggio delle zanelle tra corso Vigevano, corso Novara, via Aosta, via Petrella, via Cimarosa, via Bologna, via Sempione, corso Venezia.

· Inoltre, si è intervenuto tra corso Sempione, via Bologna, via Botticelli, corso Giulio Cesare, Falchera, corso Vercelli.

Un impegno aggiuntivo da parte dell’azienda incaricata dell’igiene stradale a favore dei cittadini, un contributo utile per superare questa difficile fase della vita della città.