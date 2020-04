Donati 100 tablet per i pazienti covid degli ospedali dell'Asl To3

Cento tablet da destinare ai pazienti Covid-19 ricoverati nelle proprie strutture. Li ha comprati l’Asl To3 grazie a una generosa donazione di 25.000 euro di una nota azienda torinese, vincolata proprio a questo scopo: dotare i malati di uno strumento per comunicare con le persone care e avere il conforto del contatto visivo dei propri familiari.

Il lotto iniziale dei 100 tablet, provvisti di Sim card, è stato consegnato oggi pomeriggio all’azienda sanitaria: i primi dispositivi verranno distribuiti nei prossimi giorni fra gli ospedali di Susa, Pinerolo, Rivoli e le strutture dedicate di Avigliana, Giaveno, Torre Pellice e quella di Pomaretto (di prossima riconversione). Si aggiungono ai primi 10 tablet già utilizzati da qualche settimana nei reparti Covid.

Intanto si moltiplicano i regali e i gesti di solidarietà nei confronti dei medici, degli infermieri e del personale dell’Asl To3.

Un'azienda dolciaria di Fossano ha fatto un regalo di Pasqua speciale donando le proprie colombe Nuvola bianca ai dipendenti degli ospedali e delle strutture territoriali dell’azienda sanitaria. Idem una nota marca pinerolese, che ha voluto dare il proprio contributo, regalando 200 colombe pasquali ai reparti dell’ospedale di Pinerolo.

Gesti e segnali di generosità che vanno ad aggiungersi ai tanti arrivati nei giorni scorsi.

“È di grande importanza poter consentire un incontro almeno virtuale fra i pazienti ricoverati e i propri cari, un momento di conforto in una situazione difficile come questa – sottolinea il Direttore Generale dell’Asl To3, Flavio Boraso -. Ringrazio dunque Lavazza per il contributo che ha voluto dare a questo obiettivo, così come ringrazio nuovamente tutte le aziende, i cittadini, le associazioni che stanno manifestando il loro sostegno con grandi e piccoli gesti, che ci aiutano ad affrontare questa emergenza”.