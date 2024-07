Unione Industriali Torino, inizia l'era Gay: "Zaino in spalla, cercando innovazione. L'Europa rispetti competenze e lavoratori"

La situazione non è semplice, ma l'intenzione è di "lasciare un impatto positivo". Queste le prime parole di Marco Gay come presidente dell'Unione industriali di Torino. Passaggio di testimone ufficiale con Giorgio Marsiaj e inizio di un nuovo mandato. "Ci sono aziende che vanno bene, ma anche altre in difficoltà, compresi i loro addetti. Quindi bisogna adoperarsi per migliorare le condizioni del tessuto cittadino, vogliamo essere un fulcro per la crescita e lo sviluppo del territorio. Ma con approccio e direttive nuove, senza corsi e ricorsi storici".

Il futuro immediato non sarà semplice: "I numeri ci delineano una condizione difficile. Ma proprio per questo bisogna iniziare progetti anticiclici. Non possiamo riavviare Francia e Germania, ma ragionare sui cicli economici e sempre più brevi".

Zaino in spalla per 4 anni (e non solo)

La strada per il neo presidente Gay è delineata. "Abbiamo spesso avuto lo zainetto in spalla per creare innovazione e affrontare nuove avventure. E questo non può che accelerare nei prossimi 4 anni - aggiunge Gay - avendo le imprese del territorio come compagne di viaggio".

Gli strumenti sono sul tavolo. "È imprescindibile che la transizione ecologica sia accompagnata da quella tecnologica - prosegue - creando sviluppo nel rispetto dell'ambiente. Puntiamo molto sul piano di politica 5.0 e questo porta sul nostro territorio l'opportunità del Centro AI 4 industry, che dovrà essere cinghia di trasmissione con le nostre aziende, a cominciare da aerospazio e automotive".

Lavorare insieme, come filiere

"Dobbiamo lavorare insieme, attraverso il concetto di filiera, diventando attrattivi per i talenti e per gli investimenti. Abbiamo molti strumenti preziosi da sfruttare, oltre a management capaci".

Formazione e capacità attrattiva sono le parole d'ordine. "Bisogna crescere e sviluppare le filiere dando il massimo della competenza nel team dell'Unione industriali. Possiamo essere un ecosistema forte e vivace, dalla capacità di fare impresa a quello della ricerca, passando per start up, piccole, medie, grandi imprese e multinazionali".

La sfida delle infrastrutture

"Le infrastrutture sono la sfida per essere il centro dell'Europa da qui a dieci anni. Un terreno fertile per l'insediamento delle aziende. Ma non bisogna aspettare il 2032 per chiedersi che fare (l'anno indicato per l'avvio della Torino-Lione). Sono un fan dei Comitati dei Sì, che non devono muoversi solo quando si manifestano dei blocchi".

Occhi sull'Europa

A Bruxelles ci sono state da poco le elezioni. "A noi interessa la nuova formazione politica per il punto dell'automotive. "Bisogna crescere nel rispetto del pianeta e molte sono più avanti rispetto agli obiettivi del 2030. Ma non si può essere vittima di un'ideologia che, oltre a non dare i risultati attesi, crea anche difficoltà e situazioni difficilmente sostenibili".





Ma non si tratta solo di allungare scadenze: "Bisogna cambiare anche l'approccio di fondo: bisogna capire che la neutralità ambientale è la chiave di lettura più efficace. Bisogna tenere conto di competenze e necessità dei lavoratori".



"Siamo capaci, conosciuti e riconoscibili in molti settori. E questo sarà una risorse per la giovani generazioni: non solo classe dirigente per il futuro, ma anche per il presente. Altrimenti avremo fallito nostra missione. Serve coraggio, ma anche tanta serietà".



Stellantis, "bene la 500 ibrida, ma creare nuove occasioni" Su Stellantis e indotto, "Sappiamo fare il mestiere. Ma in attesa del 2025 e della 500 ibrida bisogna creare altre occasioni e opportunità di investimenti, anche di Stellantis. La filiera c'è e dobbiamo usarla".