Gallo (Pd): “E’ oggi il momento di organizzare il dopo per ripartire, anche se con gradualità"

“Nella seduta del Consiglio regionale di oggi sono intervenuti sull’emergenza Covid-19 il Presidente Cirio e l’Assessore alla sanità Icardi. Ho ascoltato con attenzione entrambe le relazioni e mi sembra evidente che il ritorno alla normalità sarà graduale e, soprattutto, dovrà essere organizzato. Sono convinto che riusciremo a ripartire quanto prima soltanto se saremo in grado di rendere minimi i rischi per tutti coloro che torneranno al proprio lavoro e riprenderanno la propria attività", afferma il Vicepresidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaele Gallo.

"E’ arrivato il momento di organizzare il “dopo” e dobbiamo farlo a partire da oggi. Ritengo che tutte le forze politiche debbano iniziare a lavorare insieme e debbano essere coese per mettere in campo un piano di strumenti e misure che ci permetta di ricostruire la normalità che i cittadini attendono”.

“Ho provato a fare qualche proposta – spiega Gallo - Tantissimi sono i commercianti, le imprese turistiche, gli artigiani che hanno dovuto interrompere le proprie attività e che apriranno gradualmente. Occorre che la Regione metta in campo misure complementari al Decreto Cura Italia che li supportino e che li aiutino ad affrontare la ripresa. Dobbiamo affrontare il tema della liquidità, che rappresenta la grande sfida dell’Europa e dell’Italia, ma anche delle Regioni, ricalibrando e riorganizzando gli strumenti di credito per le imprese. Dobbiamo avviare anche un piano d’informazione e formazione per le tante attività commerciali e artigiane sulle modalità con cui riaprire".

"Possiamo provare, inoltre, a consolidare alcune pratiche che si sono sviluppate in queste difficili settimane, pratiche che ci hanno consentito di affrontare l’emergenza e che potranno essere potenziate: il tema della spesa online per esempio, una filiera da supportare e consolidare soprattutto nel momento della ripartenza, un ambito nel quale si potrebbero coinvolgere anche i servizi di bar e ristorazione, lo smart working, che potrà rappresentare, nel futuro, una nuova modalità di lavoro da utilizzare per evitare assembramenti o per altre emergenze come quella dello smog”.

“Si potrebbero, poi - prosegue Raffaele Gallo - coinvolgere i tanti dipendenti pubblici per far fronte all’emergenza con attività volte a supportare le famiglie: call center informativi, distribuzione di farmaci. Sarebbe un segnale forte di vicinanza alla popolazione. Occorrerà riorganizzare i tempi di lavoro per evitare in una prima fase gli assembramenti”.

“Nessuno potrà farcela da solo – conclude il Vicepresidente Gallo - Ecco perché oggi ho lanciato un appello: tutte le forze politiche possono e devono contribuire a rispondere all’emergenza economica e sociale. E’ il momento di agire concretamente. Noi ci siamo. Il Partito Democratico c’è”.