I mercoledì Veg di Ortofruit, oggi prepariamo il muesli di Kiwi. Ecco la ricetta

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA

il Kiwi a polpa verde. Pur trattandosi di un frutto originariamente asiatico, il Piemonte vanta una produzione leader a livello italiano ed internazionale. Caratterizzato dalla forma ovale, dalla polpa verde brillante costellata da piccoli semini neri e un sole bianco al centro, e dalla buccia pelosa, è considerato un microcosmo di vitamine (in particolare la vitamina C), sali minerali e fibre, per questo molto ricercato in tutti i regimi alimentari.

MUESLI AL KIWI

Pochi cucchiai di questa miscela sono un ottimo modo per iniziare la giornata con una colazione nutriente, leggera e al tempo stesso energizzante. Gli ingredienti di questo muesli genuino e veloce, infatti, cooperano al meglio tra di loro per il nostro benessere: la vitamina C del kiwi ci aiuta ad assorbire al meglio il ferro delle nocciole e la sua dolcezza non rende necessaria l'aggiunta di zucchero.

Tempi 5 minuti

Ideale per… la colazione

Ingredienti (4 persone)

2 kiwi

100 g di fiocchi d’avena

40 g di nocciole Piemonte

4 datteri

4 cucchiai semi di zucca

2 cucchiai di sciroppo d’acero

Procedimento

Sbucciate i kiwi e tagliateli a piccoli pezzettini.

Tagliate anche i datteri e sminuzzate grossolanamente le nocciole e i semi di zucca.

Unite tutti gli ingredienti.

Utilizzate il mix con una bevanda vegetale (es. latte d’avena) o con dello yogurt vegetale.

Se avanza?

Mescolate il muesli avanzato con del cioccolato fondente fatto sciogliere per comporre delle barrette energetiche da consumare come snack pre-workout!