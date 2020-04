Piattaforme per i Comuni, Riba (Uncem): "Bene mude gratis e sistema Csi-Regione"

"È molto importante che Regione e CSI Piemonte abbiano lavorato tanto negli ultimi giorni per mettere a disposizione dei Comuni due piattaforme utilissime. Mi riferisco al Mude per lo scambio di pratiche edilizie verso gli Enti da parte di professionisti e imprese, ma soprattutto alla piattaforma presentata nei giorni scorsi dagli Assessori Gabusi e Icardi per condividere, dall'Unità di Crisi e dalle ASL, i dati dei positivi, paese per paese, al coronavirus". Lo afferma Lido Riba, Presidente Uncem Piemonte.

"Un lavoro prezioso che i Sindaci stanno apprezzando, che Uncem condivide e per il quale darà alla Regione massimo supporto. Ringrazio il CSI, con la Presidente Ferraris, il Direttore Pacini, tutto lo staff, per quanto ha fatto e ancora farà per i nostri Comuni, in particolare per gli Enti montani".

"L'accesso a sistemi informativi moderni, la custodia e la protezione massima dei dati, le competenze per l'innovazione sono per i territori alpini e appenninici decisivi".