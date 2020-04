Coronavirus, a Collegno la Solidarietà Alimentare passa attraverso i commercianti

Tendere una mano nel momento del bisogno a chi è in difficoltà, e a Collegno gli aiuti arrivano anche da parte dei commercianti. L'emergenza sanitaria sta infatti mettendo alla prova tutti, per questo l'amministrazione ha avanzato una richiesta agli esercizi commerciali del territorio, perché la solidarietà, in città, passa anche attraverso l'impegno dei collegnesi. Per andare in aiuto di chi, in questo momento, si trova in difficoltà, è stato proposto agli esercenti di aderire all'iniziativa Solidarietà Alimentare.