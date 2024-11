A Stupinigi si inizia già a respirare l'aria delle feste con "Natale è Reale"

E' ormai iniziato il lungo conto alla rovescia che porterà al Natale, la festa più amata dai bambini e dalle famiglie. E per entrare ancora di più nel clima delle feste, tra pochi giorni ritorna nella Palazzina di Caccia di Stupinigi, la residenza sabauda del Comune di Nichelino, un appuntamento che ormai è diventato un must per tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza speciale.

Dal 30 novembre torna "Natale è Reale"

Da sabato 30 novembre torna la kermesse "Natale è Reale", con tante conferme ma anche con attese e intriganti novità. Si sta allestendo un fantasmagorico Villaggio di Babbo Natale e c’è un gran fermento tra gli Elfi, tutti a lavoro ed emozionati per accogliere i visitatori, soprattutto quelli più piccini. Si cercherà di solleticare la fantasia e faranno battere di gioia il cuore dei bambini percorrendo il bosco incantato di ghiaccio dove si potranno trovare l’amico orso e lo spaventoso Grinch, le botteghe, le casette del paese di Santa Claus dove troneggia l’Ufficio postale dove consegnare l’amata letterina.

Ma non solo. "Natale è Reale", trasformando la Palazzina di Caccia di Stupinigi in un villaggio natalizio dove cultura e tradizione si incontrano, sorprenderà anche con il folletto dispettoso, gli elfi dei giochi indovini pronti a ricompensarvi con una sorpresa, gli elfi dell’allegria: intrattenitori, circensi che rubano un sorriso a tutte le famiglie. E… tenetevi forte perché Babbo Natale vi mostrerà le nuove stanze della sua casa: la confortevole camera da letto con tanti oggetti personali, la cucinotta e la stanza dell’Arte Del Zotto dove nasce o si riscopre l’amore per pittura e il bello tra cornici, dipinti e specchi per ritrovare se stessi. Entusiasmanti saranno i laboratori creativi e sostenibili, animazioni e truccabimbi gestiti da Bimbumbam animazione e si potrà scattare un click nella simpatica nelle bellissime postazioni selfie natalizie per ricordare un momento felice.

Il grande presepe meccanico

Tra luci, odori e sapori per una pausa di gusto, si potrà approfittare delle prelibatezze del xmas street food prima di meravigliarvi nel museo della Palazzina di Caccia, osservare l’ingegnoso presepe meccanico di Giovanni Viviani e partecipare al divertente ed emozionante Musical “Un Natale con i Fiocchi” ideato dalla compagnia ShowMe per tutta la famiglia, cantato e ballato dal vivo, incentrato sul tema della salvaguardia del Pianeta. Se siete alla ricerca del regalo natalizio sbirciate tra le originali bancarelle del mercatino di natale tra doni artigianali e solidali, coperto riscaldato nelle citroniere reali, dove troverete di doni artigianali e solidali. Si perché Natale è Reale solidarietà.

La visita di Santa Claus al Regina Margherita

Santa Claus dopo esser andato lo scorso 6 novembre a trovare i bambini nei reparti difficili dell’ospedale Regina Margherita di Torino, concentrerà a Natale è Reale le sue energie sulla salvaguardia del Pianeta, ospitando due onlus: Green Peace onlus che attraverso dei visori farà scoprire a tutti i visitatori un mondo migliore ed Help Olly onlus che spera nelle grandi donazioni per velocizzare la ricerca per aiutare la piccola Olly nella sua lotta contro una rara malattia degenerativa.

“Un Natale con i Fiocchi”

Lo spettacolo più atteso dell’anno per tutta la famiglia Cantato e ballato dal vivo sarà emozionante, divertente e ricco di colpi di scena. Cuore dello spettacolo, ideato e rappresentato dalla compagnia ShowMe, è un importante messaggio: “Salviamo il Pianeta”. Un SOS lanciato a tutto il mondo per salvare il mondo partendo dalla volontà di salvare il Natale.

L’adolescente protagonista, Caterina, non accetta che per via dei cambiamenti climatici dovuti al surriscaldamento globale, la neve non scenda più sulla cupola della meravigliosa Palazzina di Caccia e che l’atmosfera della festa svanisca. Con caparbietà, grande intuizione e coraggio fa di tutto per non mettere a rischio Glenda, o di Adelina e Tulia le tre fiocchette di neve. Come? Cerca di trasmettere a tutta la popolazione di Torino, del Piemonte e del mondo buone abitudini quotidiane che blocchino il deterioramento del mondo. La neve scenderà? Venite a scoprirlo tutti i week end.

Lo spettacolo si svolgerà nei seguenti orari 11 – 15 – 16.30

14 Dicembre per la Notte Bianca alle ore 11 - 16.30 – 18

Per tutte le info: www.natalereale.it mail: info@natalereale.it