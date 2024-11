Metro 2, Lo Russo replica a Salvini: "Noi già pronti quando la finanza pubblica ci darà un ulteriore stanziamento"

" Tutti hanno potuto vedere non solo l'efficienza organizzativa ma soprattutto la nostra splendida città. Oltre al presidente Meloni ci hanno fatto visita dodici ministri: il Governo quasi al completo era qui a Torino. Con Anci Off portiamo Anci fuori da Lingotto ".

Tra i ministri presenti anche quello ai Trasporti, Matteo Salvini, che ha gelato Torino sulla possibilità che arrivino a breve i 550 milioni di euro richiesti dalla Città per fare arrivare la Metro 2. "Il commissario - il commento di Lo Russo alle parole di Salvini - ha lavorato attraverso una rimodulazione che il Ministero dei Trasporti ha approvato, quindi noi stiamo procedendo per andare a gara su questa infrastruttura il prima possibile per poter partire coi cantieri. Poi quando le questioni di finanza pubblica torneranno a rendere compatibile un ulteriore finanziamento per un prolungamento, avremo già un cantiere in corso, il progetto fatto e questo renderà più semplice riuscire a immaginare la prosecuzione verso sud".

"Noi pronti quando arriverà ulteriore stanziamento"

"Il rincaro generale dei prezzi ha reso molto problematica la gestione operativa dei cantieri, ma la linea 2 è stata rimodulata come progettualità prima dell'avvio delle gare", ha aggiunto il sindaco di Torino.

L'inaugurazione del "Villaggio dei Comuni" è avvenuta questo pomeriggio alla presenza, oltre che di Lo Russo - eletto l'altro ieri vicepresidente Anci con delega alle politiche comunitarie e internazionali -, dell'assessore regionale Andrea Tronzano e del presidente di Anci Piemonte Davide Gilardino, sindaco di Ronsecco e presidente della provincia di Vercelli.

Inaugurato il Villaggio dei Comuni di Anci Off

Tra via Roma e piazza Castello hanno aperto oltre 80 stand di comuni, città metropolitane e Anci regionali dove è possibile trovare informazioni turistiche, depliant e prodotti tipici per conoscere ogni angolo dello stivale.