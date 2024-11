Torino si scalda per il rugby: Capuozzo dentro e Brex capitano, ecco il XV dell’Italia per la sfida agli All Blacks

Mission impossible? Sulla carta poche chance per gli azzurri, determinati però a farsi valere per la prima della palla ovale allo Juventus Stadium di Torino, nell’ultima sfida delle Vittoria Assicurazioni Autumn Nations Series: Italia-All Blacks. Diverse novità, rispetto alla formazione di domenica scorsa a Genova, nel XV di partenza annunciato dal c.t. Gonzalo Quesada per la sfida ai quotatissimi neozelandesi.

Una buona notizia: l’Italia recupera Ange Capuozzo, il furetto che con Menoncello si candida a spina nel fianco degli avversari. Dopo il colpo alla testa che lo ha tenuto fuori contro la Georgia e che gli ha fatto disputare solo 7 minuti con l’Argentina. Il suo ritorno, nella partita più difficile, sarà fondamentale soprattutto per rendersi pericolosi in attacco.



Rispetto al match con la Georgia, il ct Quesada opera complessivamente 6 cambi. Uno obbligato – Zuliani per Lamaro (che cede forzatamente la fascia di capitano a Brex) –, mentre Capuozzo rileva la posizione di Gallagher, Page-Relo torna dall’inizio al posto di Alessandro Garbisi, così come Ruzza prende il posto di Niccolò Cannone, mentre viene confermato Dino Lamb. Davanti tocca a Riccioni al posto di Ferrari e a Lucchesi al posto di Nicotera, confermato Danilo Fischetti.

Italia-All Blacks è in programma domani alle ore 21.10, con in diretta su TV8 e Sky Sport 1, arbitro dell'incontro il francese Pierre Brousset, con Nika Amashukeli e Ludovic Cayre assistenti, Tual Trainini al Tmo.