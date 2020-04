A Torino Ztl sospesa sino al 18 aprile, strisce blu gratis

Prorogati fino al 18 aprile la sospensione della Ztl di Torino e il pagamento delle strisce blu a raso. La decisione della sindaca Chiara Appendino è arrivata dopo l'annuncio di ieri sera del Premier Giuseppe Conte, che ha comunicato come le misure restrittive siano estese fino al 13 aprile.

Un provvedimento dell'amministrazione M5S destinata soprattutto a coloro che sono obbligati a muoversi, come medici, infermieri ed operatori sanitari impegnati negli ospedali contro il Coronavirus. Oppure per chi lavora in azienda che producono beni di prima necessità. Restano a pagamento i parcheggio multipiano in struttura gestiti da Gtt.

Posticipata anche al 30 aprile la validità di tutti i permessi che autorizzano la circolazione in Ztl, in scadenza o scaduti dallo scorso 13 marzo.