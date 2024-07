Rivolta ed emergenza al carcere di Torino, sopralluogo di AVS: "Non c'è crimine che giustifichi questo degrado"

Ieri, domenica 14 luglio, la rivolta dei detenuti nel carcere di Torino è diventata virale grazie a un video su TikTok, ma già venerdì erano avvenuti disordini con l'accensione di fuochi e risse tra detenuti.

I tanti problemi del carcere delle Vallette

La situazione nella casa circondariale Lorusso Cutugno è ormai insostenibile sia per i carcerati - che superano del 35% la capienza - che per il personale, a partire dalla polizia penitenziaria, in deficit di 200 unità sugli 894 previsti. I primi lamentano condizioni disumane, carenza dei servizi minimi e assenza di cure adeguate, specialmente per chi soffre di patologie psichiatriche. Gli agenti, invece, denunciano in continuazione le difficoltà di gestione di situazioni sempre più pericolose per la loro sicurezza.

Il sopralluogo degli esponenti di AVS