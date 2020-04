Il San Camillo lancia un appello: "Ci servono mascherine, camici, cuffie e sovraocchiali"

Il Presidio Sanitario San Camillo di Torino lancia un appello: "Ci servono mascherine, camici, cuffie e sovraocchiali".

Così se legge in un comunicato diffuso dalla struttura: "Siamo un presidio che, nel corso dei decenni, è diventato un punto di riferimento della città per la passione con cui medici e personale sanitario accolgono i malati: da chi deve affrontare un percorso di riabilitazione in conseguenza di un trauma fino ai bambini e agli adolescenti che soffrono dei disturbi dello spettro autistico. La pandemia da Covid-19 ha colpito duramente anche la nostra struttura, creando profondo disagio alle persone che si appoggiavano a noi e obbligando tutti i dipendenti a un lavoro divenuto sempre più faticoso giorno dopo giorno".

"Nonostante tutto, abbiamo cercato di erogare i servizi essenziali pur nell'emergenza. Siamo però giunti a un punto in cui il San Camillo ha bisogno di un aiuto dall'esterno. Non si tratta di soldi ma di materiale e in particolare: mascherine chirurgiche, mascherine ffp2, mascherine fffp3, camici tnt, camici impermeabili, sovrascarpe, cuffie per la protezione dei capelli, sovraocchiali di protezione".

Chiunque avesse la possibilità di donarlo può contattare Pina Nunnari farmacia Presidio san Camillo 011.8199553 farmacia@h-sancamillo.to.it